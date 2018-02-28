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Загитова поблагодарила Путина за возможность поехать на Олимпиаду

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, заявила перед вручением госнаграды от президента России, что хотела бы поблагодарить Владимира Путина за предоставленный шанс поехать на соревнования.

По словам олимпийской чемпионки, участие в Олимпийских играх является заветной мечтой каждого атлета. «Прежде всего хочу сказать ему огромное спасибо за то, что дал нам шанс поехать на Олимпийские игры. Он сделал очень многое для нашей страны. Огромное спасибо, низкий поклон ему», — цитирует Загитову «Федеральное агентство новостей».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву и их тренера Этери Тутберидзе с триумфальной победой.

Алине Загитовой будет вручен орден Дружбы.

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