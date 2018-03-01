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Загитова рассказала о планах сесть за руль подаренного ей BMW

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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Пхёнчхане в 15 лет, рассказала, что будет делать с подаренным ей за победу автомобилем BMW.

«На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Я очень благодарна родителям, тренерам, они сделали большой вклад в эту победу», — цитирует Загитову ТАСС. За руль автомобиля фигуристка планирует сесть через три года, когда ей исполнится 18 лет.

По словам спортсменки, она старается не обращать внимания на армию поклонников и будет стремиться к покорению других высот, передает RT.

Напомним, накануне Алина Загитова заявила перед вручением госнаграды от президента России, что хотела бы поблагодарить Владимира Путина за предоставленный шанс поехать на соревнования.

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