Загитова рассказала о планах сесть за руль подаренного ей BMW

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Пхёнчхане в 15 лет, рассказала, что будет делать с подаренным ей за победу автомобилем BMW.

«На машине будут ездить родители, а я буду учиться на права. Я очень благодарна родителям, тренерам, они сделали большой вклад в эту победу», — цитирует Загитову ТАСС. За руль автомобиля фигуристка планирует сесть через три года, когда ей исполнится 18 лет.

По словам спортсменки, она старается не обращать внимания на армию поклонников и будет стремиться к покорению других высот, передает RT.

Напомним, накануне Алина Загитова заявила перед вручением госнаграды от президента России, что хотела бы поблагодарить Владимира Путина за предоставленный шанс поехать на соревнования.