Путин выступил перед участниками митинга в Лужниках

Более 130 тыс. человек заполнили трибуны "Лужников". Каждый пришел поддержать кандидата в президенты Владимира Путина.

Путин обратился ко всем избирателям, живущим в разных городах России.

На митинг "За сильную Россию" приехали доверенные лица самовыдвиженца, знаменитые артисты, выдающиеся деятели культуры и науки. С флагом России в "Лужники" пришли наши олимпийцы. Спортсмены исполнили гимн страны, стоя на одной сцене с Владимиром Путиным. Подпевал весь стадион.

Выборы главы государства состоятся 18 марта. Участники митинга за "За сильную Россию" призвали принять участие в голосовании.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.