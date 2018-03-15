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Более 200 участков для незрячих откроют в Москве в день выборов

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Инвалиды по зрению в Москве смогут проголосовать на выборах президента РФ на 209 специально оборудованных избирательных участках. Об этом столичные власти заявили на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

«У нас есть 102 района и есть 209 избирательных участков, которые согласовывались с городским объединением «Общество слепых». Они нам дали информацию по проживанию инвалидов. Материалы уже отпечатаны», — уточнил член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин.

По его словам, участки будут оснащены информационными стендами с использованием крупного и рельефно-точечного шрифта Брайля для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению. К гражданам с ограниченными возможностями, которые захотят проголосовать на дому, придут члены избирательной комиссии со специальным оборудованием. 

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00.

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