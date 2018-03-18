Более 1,9 тыс. избирательных участков открылось в Дагестане
В Республике Дагестан открылось более 1,9 тыс. избирательных участков в день выборов президента России.
По данным регионального центризбиркома, свое волеизъявление на них смогут осуществить более 1,67 млн человек.
«Порядка 30 тыс. жителей республики изъявили желание проголосовать по месту пребывания», — рассказал представитель комиссии «Интерфаксу».
Он отметил, что впервые на выборах президента РФ в регионе проголосуют более 12,5 тыс. молодых избирателей.
Наблюдать за ходом волеизъявления дагестанцев будут около 4 тыс. наблюдателей.
Прийти и проголосовать за кандидата можно до 20:00 по местному времени.