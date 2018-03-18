Более 1,9 тыс. избирательных участков открылось в Дагестане

В Республике Дагестан открылось более 1,9 тыс. избирательных участков в день выборов президента России.

По данным регионального центризбиркома, свое волеизъявление на них смогут осуществить более 1,67 млн человек.

«Порядка 30 тыс. жителей республики изъявили желание проголосовать по месту пребывания», — рассказал представитель комиссии «Интерфаксу».

Он отметил, что впервые на выборах президента РФ в регионе проголосуют более 12,5 тыс. молодых избирателей.

Наблюдать за ходом волеизъявления дагестанцев будут около 4 тыс. наблюдателей.

Прийти и проголосовать за кандидата можно до 20:00 по местному времени.