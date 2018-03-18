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Спикер Госдумы Володин проголосовал в Москве на выборах президента РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России. Политик отдал свой голос на избирательном участке №75 в школе №2123 в Москве, передает ТАСС.

В Москве 3620 избирательных участков открылись в 08:00. Они будут работать до 20:00 мск.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Граждане выбирают главу государства среди восьми кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского.

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