Спикер Госдумы Володин проголосовал в Москве на выборах президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России. Политик отдал свой голос на избирательном участке №75 в школе №2123 в Москве, передает ТАСС.

В Москве 3620 избирательных участков открылись в 08:00. Они будут работать до 20:00 мск.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Граждане выбирают главу государства среди восьми кандидатов: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского.