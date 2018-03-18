Наблюдатель из Аргентины рассказал об организованности выборов в РФ

Международный наблюдатель из Аргентины Фернандо Рива Мендоса, находящийся на одном из избирательных участков в Пермском крае, пожелал, чтобы президентские выборы в его стране были похожи на российские.

«Нас очень удивило то, как организованы выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют, и что к этому часу уже все готово. Надеюсь, все так и будет сегодня — спокойно и размеренно», — приводит слова наблюдателя РИА «Новости».

По словам Мендосы, в Аргентине подобной организованности нет. Он заявил, что хотел бы, чтобы выборы в его стране были построены таким же образом, как в РФ.

Делегация международных наблюдателей в Пермском крае прибыла на избирательные участки в 08:00 (07:00 мск).

Первые избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (23:00 мск) на Камчатке и Чукотке. Через час голосование стартовало в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.