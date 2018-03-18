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В Общественной палате оценили работу регионов по подготовке наблюдателей

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев высоко оценил работу региональных палат по формированию корпуса наблюдателей на выборах главы государства.

«У нас сейчас 146 228 наблюдателей по всей стране... Региональные палаты поработали очень хорошо, поначалу нам казалось, что задача в сто тысяч наблюдателей очень тяжела, но их сейчас, как видите, почти 150 тыс.», — отметил Фадеев во время открытия Ситуационного центра при ОП.

По его словам, было заключено более 1800 соглашений с общественными организациями на федеральном, региональном и муниципальном уровнях во всех регионах.

По данным руководителя рабочей группы Александра Точенова, в Камчатском крае работают 179 общественных наблюдателей.

Выборы главы государства стартовали на территории Российской Федерации в 23:00 мск. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

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