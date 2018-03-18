Прямой эфир
Сюжет:

Выборы президента начались с российского гимна в здании ЦИК

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президентские выборы открыл российский гимн, прозвучавший в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в Москве. С приветственным словом выступила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Само голосование началось в восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке — в 23:00 мск 17 марта.

Информационный центр ЦИК, в котором будет аккумулироваться вся информация о ходе голосования и подсчете голосов, откроется в 10 часов утра. 

Предварительные результаты выборов Центризбирком огласит 19 марта.

Ранее сообщалось, что Памфилова пошутила по поводу жалобы в ЦИК об отмене результатов выборов. Она отметила, что жалоба поступила из Краснодарского края, где голосование еще не началось, и поблагодарила обратившегося человека за его гражданскую активность.

Напомним, 180 тыс. человек уже проголосовали досрочно на выборах президента России, из них 30 тыс. за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова прокомментировала недопуск россиян к голосованию на Украине
Памфилова призвала россиян не бояться и высказать свое мнение на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017