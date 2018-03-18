Выборы президента начались с российского гимна в здании ЦИК

Президентские выборы открыл российский гимн, прозвучавший в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в Москве. С приветственным словом выступила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

Само голосование началось в восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке — в 23:00 мск 17 марта.

Информационный центр ЦИК, в котором будет аккумулироваться вся информация о ходе голосования и подсчете голосов, откроется в 10 часов утра.

Предварительные результаты выборов Центризбирком огласит 19 марта.

Ранее сообщалось, что Памфилова пошутила по поводу жалобы в ЦИК об отмене результатов выборов. Она отметила, что жалоба поступила из Краснодарского края, где голосование еще не началось, и поблагодарила обратившегося человека за его гражданскую активность.

Напомним, 180 тыс. человек уже проголосовали досрочно на выборах президента России, из них 30 тыс. за рубежом.