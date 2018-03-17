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Москалькова прокомментировала недопуск россиян к голосованию на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Намерение Украины не пустить россиян, проживающих на территории страны, на избирательные участки в посольстве и консульствах в день выборов президента России является «вызовом всему мировому сообществу», заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Это — вызов всему мировому сообществу, это вызов правам человека. И хотелось бы призвать всех, в ком живет уважение к правам и свободам человека и гражданина, сделать всё, чтобы не допустить таких вопиющих случаев нарушения прав человека», — приводит ТАСС слова Москальковой.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта российские дипломатические учреждения в Киеве, Одессе и Львове смогут посетить лишь лица, имеющие дипломатический статус. 

В ответ ОБСЕ предупредила украинские власти о необходимости соблюдать права российских граждан. В свою очередь, в ЦИК РФ отметили, что будут следить за ситуацией на Украине. В случае нарушений Москва обратится в международные инстанции, в частности, в подразделение суда ООН и ЕСПЧ.

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