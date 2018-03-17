ОБСЕ предупредила Киев о соблюдении избирательных прав россиян

ОБСЕ по просьбе России направила в адрес украинских властей предупреждение о необходимости соблюдать избирательные права граждан РФ на территории своей страны.

ЦИК России следит за ситуацией по голосованию на Украине. Обращение в международные инстанции будет рассматриваться после окончания выборов, заявил член ЦИК Василий Лихачев.

В частности, Россия может обратиться в подразделения международного суда ООН и ЕСПЧ, уточняет «РИА Новости».

«Мы сигналы им послали. Посмотрим, как дальше будут развиваться события», — пояснил член ЦИК.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о решении Киева не допускать граждан РФ к голосованию на территории диппредставительств на Украине. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека высказал свое возмущение этим демаршем.

Если Киев осуществит угрозы и будет мешать российским гражданам голосовать на выборах президента РФ в дипучреждениях, то Москва потребует ответа от Украины на международном уровне, пообещал член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.