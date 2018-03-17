Киев назвал кощунством реакцию РФ на запрет доступа россиян в дипучреждения

МИД Украины назвал «кощунством» обвинения МИД РФ в нарушении Киевом международного права из-за решения запретить доступ гражданам России к российским дипучреждениям для голосования на выборах президента России.

«Кощунство. Незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников», — написала в микроблоге в Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что ведомство решило не пускать россиян в диппредставительства для участия в выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта. Такое решение Киев принял из-за того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма.