Посольство РФ возмущено решением Украины не пустить россиян на выборы

Посольство России на Украине возмущено планами украинского МВД блокировать доступ российских граждан к избирательным участкам в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии.

В сообщении подчеркивается, что россияне, проживающие на территории Украины, имеют право на свободное волеизъявление. Украина своими действиями нарушает базовые нормы международного права и нарушает взятые на себя обязательства.

«Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону», — говорится в заявлении.

В дипмиссии подчеркнули, что в украинский МИД была направлена нота с требованием обеспечить беспрепятственный доступ к избирательным участкам.

«Посольство, со своей стороны, примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты», — заключили в дипмиссии.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что ведомство решило не пускать граждан России в диппредставительства для участия в выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.

По его словам, нацгвардия Украины обеспечит охрану российских дипучреждений, однако на их территорию смогут попасть только лица, имеющие дипстатус.