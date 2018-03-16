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Ковитиди напомнила Украине о возможности исключения из ООН

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Фото: из личного архива Ольги Ковитиди
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В Совфеде призвали провести комплексную проверку для выяснения причин срыва заседания Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом порталу iz.ru заявила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

На заседании, запланированном на 16 марта, должны были обсудить нарушение Украиной прав крымчан. По официальной версии, его отменили из-за забастовки персонала. Однако, по словам руководителя рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александра Молохова, украинская сторона «любым способом» стремилась сорвать встречу.

Молохов отметил, что накануне члены профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов города.

«По факту срыва заседания необходимо провести комплексную проверку, в случае если будет доказана причастность украинской стороны, следует руководствоваться ст. 6 Устава ООН, в соответствии с которой члены организации, систематически нарушающие принципы, могут быть исключены из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. В целях предотвращения подобного нарушения основных принципов работы ООН Украина должна быть извещена об этой крайней мере», — сказала Ковитиди.

Сенатор уверена, что «вопросов, почему Украина любыми неправдами старалась сорвать это заседание, ни у кого не возникает».

«Доставить двойную радость крымчанам в этот радостный для всех россиян день было выше их сил. Поэтому мы не удивлены тем, что заседание ООН под надуманными предлогами было сорвано. Однако мы требуем тщательного разбирательства, поскольку умышленными действиями украинской власти, организацией многочисленных блокад против крымчан и гостей республики была создана реальная угроза жизни и здоровью мирных граждан, причинен многомиллионный ущерб», — подчеркнула Ковитиди. 

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