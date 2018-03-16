Заседание о нарушении Украиной прав крымчан сорвали в ООН

В Женеве сорвали заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав крымчан. Об этом заявил адвокат, руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

«Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации», — цитирует «РИА Новости» Молохова, который планировал выступить на 37-й сессии Совета.

По официальной версии, заседание отменили из-за забастовки персонала, однако, по словам адвоката, украинская сторона «любым способом» стремилась его сорвать.

Молохов добавил, что, согласно информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, «накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов» города.

Адвокат сообщал ранее, что в текущем году в украинские суды направят десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова с украинской стороны. Из-за водной блокады Крыма иски также готовятся в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, пишет «Ридус»