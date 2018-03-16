Финны предложили ввести безвизовый режим с Крымом

Финская делегация, которая находится с визитом в Крыму, предложила ввести безвизовый режим для граждан североевропейского государства.

Так же они выступили с инициативой об открытии прямого авиасообщения между Хельсинки и Симферополем.

По словам главы делегации Дарьи Скиппари-Смирнова, эти два вопроса они намерены обсудить с главой республики.

Она также отметила, что финны хотели бы открыть на полуострове культурный центр, передает «РИА Новости».

Иностранные гости, которые впервые посещают Крым, пробудут там до 20 марта. За это время они планируют посетить местные достопримечательности и культурные объекты, пообщаться с жителями и принять участие в мероприятиях по случаю годовщины «крымской весны».

Полуостров вошел в состав России по результатам референдума четыре года назад. Тогда подавляющее большинство местных жителей высказались за воссоединение. Однако Украина и страны Запада не признали плебисцит.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».