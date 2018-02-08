Прямой эфир
Сюжет:

Немецкий депутат ответил на угрозы Киева из-за визита делегации в Крым

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Угрозы Киева в адрес немецких депутатов, находящихся с визитом в Крыму, «невежливы» и «некрасивы». Об этом заявил депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Сайффен в четверг, 8 февраля.

«Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия», — цитирует его «РИА Новости».

Сайффен также отметил, что немецкая делегация не нашла фактов нарушения прав человека в Крыму.

Визит делегации депутатов трех региональных парламентов Германии в Крым проходит с 3 по 9 февраля. Прибыв на полуостров, парламентарии сразу же заявили, что санкции против России были ошибкой.

4 февраля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что визит немецких парламентариев в Крым может иметь для них «плачевные последствия», а украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка «въезда на временно оккупированную территорию», каковой Крым считается в Киеве.

7 февраля Мельник также похвастался, что провел «воспитательную работу» с немецкими парламентариями, после того как они посетили Крым. «Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции «Альтернатива для Германии», — рассказал он. Сразу после этого Сайффен порекомендовал послу поучиться дипломатии.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, однако в Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уличенный в «сдаче Крыма» украинский министр ответил на обвинения
Ученые назвали скорость сближения Крыма с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017