Немецкий депутат ответил на угрозы Киева из-за визита делегации в Крым

Угрозы Киева в адрес немецких депутатов, находящихся с визитом в Крыму, «невежливы» и «некрасивы». Об этом заявил депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Хельмут Сайффен в четверг, 8 февраля.

«Украинское правительство показало свое истинное лицо как политическая сила, которая охотно прибегает к языку насилия», — цитирует его «РИА Новости».

Сайффен также отметил, что немецкая делегация не нашла фактов нарушения прав человека в Крыму.

Визит делегации депутатов трех региональных парламентов Германии в Крым проходит с 3 по 9 февраля. Прибыв на полуостров, парламентарии сразу же заявили, что санкции против России были ошибкой.

4 февраля посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что визит немецких парламентариев в Крым может иметь для них «плачевные последствия», а украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка «въезда на временно оккупированную территорию», каковой Крым считается в Киеве.

7 февраля Мельник также похвастался, что провел «воспитательную работу» с немецкими парламентариями, после того как они посетили Крым. «Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции «Альтернатива для Германии», — рассказал он. Сразу после этого Сайффен порекомендовал послу поучиться дипломатии.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Украинские власти отказываются признавать его итоги, однако в Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права.