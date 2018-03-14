Путин осмотрел новый терминал аэропорта Симферополь

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь осмотрел по прибытии в Крым президент России Владимир Путин.

Сообщается, что на первом этаже Путин осмотрел зал регистрации, в котором находится самая большая в Европе стена из растений внутри здания площадью около 1,6 тыс. кв. м. «Зеленая стена» состоит из живой (около 5 м высотой) и искусственной (около 10 м) частей, а в ширину достигает 110 м, сообщает ТАСС.

Затем президент осмотрел макет аэровокзального комплекса, заслушал доклад о его строительстве и прошел в зону обработки багажа, где находится полностью отечественная багажная система, впервые созданная в России с 1991 года.

Во время осмотра терминала главе государства рассказали о строительстве перронов в зоне телетрапов и о создании на территории комплекса туристической инфраструктуры.