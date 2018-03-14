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Путин не исключил досрочного окончания работ на Крымском мосту

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Крымский мост будет сдан в эксплуатацию раньше срока.

«Хотелось бы, чтобы люди могли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон», — отметил президент.

Путин прибыл сегодня на строящийся Крымский мост. Ожидается, что глава государства проверит, как идет сооружение, и пообщается со строителями. В дальнейшем, как сообщалось, запланирован визит российского лидера в Крым.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 км. На данный момент уже завершено сооружение основных конструкций автодорожной части моста.

В строительстве задействованы более 10 тыс. строителей. Сдача автодорожной части Крымского моста по графику запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной части — в конце 2019 года.

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