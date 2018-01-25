Крымский мост оборудуют стационарными постами полиции

Мост через Керченский пролив будет оборудован стационарными постами органов полиции. Об этом говорится в постановлении правительства об изменениях в федеральной целевой программе (ФЦП) «Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, также увеличится финансирование ряда мероприятий ФЦП.

Тем временем на одном из участков автодорожной части Крымского моста появилось первое освещение и барьеры.