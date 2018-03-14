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Путин приехал на Крымский мост

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Фото: most.life
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Президент России Владимир Путин прибыл на строящийся Крымский мост. Глава государства, как ожидается, проверит, как идет сооружение и пообщается со строителями.

В дальнейшем запланирован визит российского лидера в Крым.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016 года. Это самый длинный мост в России и Европе, его протяженность составит 19 км.

На данный момент уже завершено сооружение основных конструкций автодорожной части моста: ведется укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения.

В работах задействованы более 10 тыс. строителей. По графику сдача автодорожной части Крымского моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожной — в конце 2019 года.

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