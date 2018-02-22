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Дроны будут контролировать Крымский мост с воздуха

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Программу безопасности Крымского моста разрабатывают в республике, она включает наблюдение за объектом с воздуха с помощью дронов.

Программа включает создание организационных, правовых и физических мер по обеспечению безопасности моста от внешних и внутренних угроз. Эксперты должны предусмотреть наблюдение за подводной, воздушной обстановкой, а также меры противодействия террористическим угрозам. В частности, предполагается использование дронов, сообщает ИА «Крыминформ».

Строительство Крымского моста началось весной 2016 года. За два года были построены основные конструктивы автодорожной части, а также выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда.

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