На Украине арестовали заходившее в порты Крыма судно из Херсона

Судно из Херсона «Нефтерудовоз 45», которое заходило в порты Крыма, было арестовано на Украине.

Информацию об этом распространил спикер генеральной прокуратуры республики в среду, 21 февраля.

На судне был проведен обыск, изъяты вся документация, навигационное оборудование и само морское судно,

По материалам следствия, судно «Нефтерудовоз 45» имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию Крыма через порт Кавказ, сообщает «Газета.ру».

Отмечается это уже четвертое судно, на которое наложен арест за заходы в крымские порты.

Крым вернулся в состав Российской Федерации весной 2014 года по итогам всенародного референдума. Тем не менее Украина итоги плебисцита не признала. В Москве настаивают, что процедура присоединения полуострова соответствовала нормам международного права.

15 февраля заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль заявил, что Россия должна отремонтировать, а потом вернуть корабли, которые украинские военные оставили в Крыму в 2014 году.