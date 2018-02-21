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Министр курортов и туризма Крыма назвал преимущества отдыха на полуострове

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко назвал преимущества отдыха с детьми на полуострове. По его словам, это в первую очередь безопасность, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Есть еще один серьезный довод для отдыха с детьми в Крыму — безопасность. Некоторые территории, которые сейчас открываются, я бы назвал рискованными в этом смысле. Крым здесь надежно защищен», — цитирует министра «РИА Новости».

Волченко также подчеркнул, что в случае болезни ребенка в Крыму не возникнет проблем с оказанием медицинской помощи, пишет «Звезда».

«Не дай бог оказаться с больным ребенком за границей. Страховки, непонятные медицинские услуги, медикаменты плюс большие переплаты — это реально большая проблема», — отметил министр, выступая на форуме «Открытый Крым».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о реконструкции Ялтинской киностудии. Восстановление, скорее всего, будет проходить за бюджетные средства.

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