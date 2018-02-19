Кот Мостик с главной стройки Крыма сел на диету после Масленицы

Главный символ строительства моста через Керченский пролив — кот Мостик после Масленицы вернется к креветочной диете.

«Масленица закончилась. Хороший праздник, но полнит. Еще тарелочку, и возвращаюсь к любимой креветочной диете!» — написано под фотографией кота-блогера в Instagram.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Фев 18, 2018 в 7:53 PST

Многие пользователи считают, что кот и так находится в отличной форме. В комментариях под фотографией они посоветовали Мостику не ограничивать себя ни в чем, так как «хорошего котика должно быть много». Другие посоветовали заняться котофитнесом и пробежкой по строящемуся мосту.

Кот появился на стройплощадке в 2015 году, сейчас он живет на контрольно-пропускном пункте. В Instagram у Мостика более 20 тыс. подписчиков.