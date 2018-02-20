Расширение чартерных перевозок позволит снизить цены на авиабилеты в Крым

Расширение чартерных перевозок и конкуренция между авиакомпаниями могут помочь решить проблему высоких цен на билеты в Крым. Информацию об этом распространил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник, 20 февраля.

Предпосылки для этого создаст открытие нового терминала международного аэропорта Симферополь.

«К сожалению, пока (в аэропорту. — Ред.) невозможно поставить значительное число крупных самолетов — стоянки недостаточно. Поэтому мне представляется решением этой задачи — развитие конкуренции… [устранение] инфраструктурных ограничений [в аэропорту], по-другому эту задачу не решить», — цитирует Сафонова ТАСС.

Высокие цены на авиабилеты в Крым являются одним из главных препятствий для россиян, которые хотят выехать туда на отдых.

15 января стало известно, что крымские власти перенесут срок введения курортного сбора на территории республики на один год с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года.

По их мнению, введение платы в 2018 году, как и планировалось ранее, создаст отелям трудности при обработке информации и, как следствие, очереди.