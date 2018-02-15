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Власти Крыма перенесут срок введения курортного сбора на следующий год

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Крымские власти перенесут срок введения курортного сбора на территории республики на один год с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета региона Алексей Черняк.

В свою очередь, министр курортов и туризма республики Вадима Волченко заявил, что поправка может быть рассмотрена в ближайшее время, передает ТАСС

«Мы получили целый ряд согласований на федеральном уровне и везде нашли понимание. На 1 мая 2019 года перенос вполне возможен, и мы надеемся, что в Государственном совете примут эту поправку, и у Крыма будет в запасе год для подготовки», — уточнил чиновник.

По его словам, решение перенести введение курортного сбора принято также на основании консультаций с туристическим бизнесом внутри республики и за ее пределами.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Крыма хотят перенести старт взимания курортного сбора на 2019 год. По их мнению, введение платы в 2018 году, как и планировалось ранее, создаст отелям трудности при обработке информации и, как следствие, очереди.

Закон, одобренный в конце июля 2017 года президентом Владимиром Путиным, предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018–2022 годах в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент.

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