Глава Ростуризма оценивает турпоток в Крым в этом году в 6 млн человек

Турпоток в Крым может достичь шести млн человек. Информацию об этом распространил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов во вторник, 20 февраля.

Он добавил, что в прошлом году полуостров посетили 5,2 млн человек.

«Мы с нетерпением ждем высокого туристского сезона 2018 года. Надеемся на то, что он будет успешным, что в Крым приедет как можно больше туристов из разных уголков нашей страны», — цитирует Сафонова «РИА Новости».

При этом в ведомстве возлагают особые надежды на открытие в конце 2018 года движения по Крымскому мосту.

6 ноября министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко на фестивале «#Ноябрьфест» заявил, что в Крыму планируют создать винные маршруты. Таким образом власти намерены компенсировать спад турпотока в межсезонье, а в перспективе сделать крымские курорты круглогодичными.