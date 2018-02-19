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88% жителей Крыма довольны своей жизнью

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Почти 90% крымчан в целом довольны своей жизнью, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос «Республика Крым: общественно-политическая ситуация накануне выборов президента РФ» проводился среди совершеннолетних жителей региона в конце января. 88% граждан признались, что в целом довольны своей жизнью. Почти 70% жителей отмечают, что ситуация в Крыму за год улучшилась, из этой группы 46% респондентов связывают положительную динамику со строительством и ремонтом дорог и инфраструктуры.

10% участников опроса высказали негативную оценку по поводу своей жизни. Основным фактором недовольства социологи назвали высокие цены, также респонденты недовольны отсутствием повышения зарплат, сообщает ИА «Крыминформ».

Отвечая на вопрос о проблемах, которые беспокоят опрошенных, крымчане отметили уменьшение количества рабочих мест (12% респондентов), отрицательные изменения в здравоохранении (7%) и отсутствие повышения пенсий (6%). Меньше остальных жителей полуострова волнует плохое качество воды, снижение качества ЖКХ и проблемы образования в целом, эти позиции отметило лишь по 2% опрошенных.

Эксперты ВЦИОМ отмечают, что уровень социального самочувствия в Крыму высок на протяжении всего периода наблюдений. Наименьший показатель (77%) наблюдался в августе 2014 года.

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