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РФ будет и дальше будет добиваться возврата в Крым скифского золота

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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РФ не оставит усилий по возвращению в музеи Крыма коллекции скифского золота из Нидерландов. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил журналистам советник по культуре президента России Владимир Толстой.

«Россия, естественно, не оставит своих усилий по возвращению в крымские музеи тех артефактов, которые находятся в Голландии, но нужно набраться терпения. Это непростой и длительный путь. Мы этим занимаемся и отслеживаем», — цитирует Толстого ТАСС.

Ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора в суде.

Коллекция скифского золота состоит из более чем 2 тыс. экспонатов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн. Предметы использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Портал iz.ru писал о заявлении министра культуры Владимира Мединского о том, что Россия может прервать межмузейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музеи Крыма.

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