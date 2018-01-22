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Крымский мост выдержит девятибалльное землетрясение

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Фото: most.life
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Установка шок-трансмиттеров, дополнительно защищающих конструкции моста от воздействия колебаний земной коры, началась на автодорожной части моста через Керченский пролив.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщает, что данное техническое решение позволит выстоять мосту и в 9-балльное землетрясение. «Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение», — говорится в сообщении. Уточняется, что во время землетрясения данные гидравлические устройства «распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», пишет «РИА Новости».

На автодорожной части моста через Керченский пролив планируется установить более 760 таких устройств.

Ранее сообщалось, что в России ответили украинскому генералу об уязвимости Крымского моста.

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