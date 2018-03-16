Порошенко выдвинули ультиматум об изменении статуса Крыма

Представители запрещенной в России экстремистской организации «Меджлиc крымско-татарского народа» выдвинули ультиматум президенту Украины Петру Порошенко, касающийся статуса полуострова Крым.

Один из лидеров организации — Ленур Ислямов заявил, что организация требует сделать полуостров крымско-татарской национально-территориальной автономией и закрепить данный статус в украинской конституции, сообщает «РИА Новости».

«У нас есть до 18 мая время. Осталось совсем чуть-чуть. До 18 мая мы ждем, и, поверьте, ни Чубаров, ни Джемилев уже не удержат народ от многих высказываний и от многих вещей, потому что народ, как пружина, он держится достойно», — пригрозил Ислямов.

Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду депутатом Мустафой Джемилевым. Ранее лидер «Меджлиса» Рефат Чубаров 10 марта сделал заявление о необходимости выселения россиян с территории Крыма.

Заявление Чубарова прокомментировал РЕН ТВ президент Центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко.