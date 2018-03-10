В Госдуме назвали «голосом из могилы» слова о выселении россиян из Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «очередным бумажным украинским проектом» обещание депутата Верховной рады, лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова выселить всех россиян из Крыма. Такое мнение российский парламентарий высказал в беседе с RT в субботу, 10 марта.

«В Киеве уже собаку съели на советах из разряда как должен жить российский полуостров. Подобными заявлениями лидеры меджлиса пытаются оттянуть момент своей политической смерти. Эти голоса из могилы сначала пугали крымчан, затем звали их на Украину, сейчас сменили тактику — пугают приезжих. Но в целом вся эта зомби-команда для крымчан — вирусная реклама, которую никто не смотрит и не слушает», — отметил Бальбек.

Заявление Чубарова ранее прозвучало в эфире украинского «Пятого канала». «Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать», — отметил он, добавив, что это единственный вариант развития событий на полуострове.

Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев не признал итоги референдума и считает полуостров временно оккупированной территорией Украины. В Москве настаивают на соответствии процедуры присоединения нормам международного права.