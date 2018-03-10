Прямой эфир

В Крыму назвали «маразмом» слова о выселении россиян из Крыма

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал обещание депутата Верховной рады Рефата Чубарова обязать всех россиян покинуть Крым.

«За два года для татар сделано больше, чем за 23 года в Украине»
«За два года для татар сделано больше, чем за 23 года в Украине»
Глава Крыма Сергей Аксенов — о возможном признании полуострова частью России региональным советом Венето, переговорах с западными коллегами и ситуации с крымскими татарами в регионе

«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает», — цитирует Гемпеля RT.

Депутат отметил, что такие политики, как Чубаров, «изжили свое политическое время», «а чтобы еще немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма».

«Они постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, забывая о том, что сами пытаются попрать права россиян», — добавил Гемпель.

Заявление о выселении россиян с территории Крыма лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров сделал 10 марта. Он объявил, что все граждане РФ «будут обязаны выехать», посчитав это единственным вариантом развития событий на полуострове.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Чубарова «очередным бумажным украинским проектом» и «голосом из могилы», добавив, что «подобными заявлениями лидеры меджлиса пытаются оттянуть момент своей политической смерти». 

Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев не признал итоги референдума и считает полуостров временно оккупированной территорией Украины. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киевские власти рассказали о решении по допуску Собчак в Крым
В бюджет Крыма поступили 35,9 млн транспортного налога

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017