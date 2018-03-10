В Крыму назвали «маразмом» слова о выселении россиян из Крыма

Зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал обещание депутата Верховной рады Рефата Чубарова обязать всех россиян покинуть Крым.

«Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает», — цитирует Гемпеля RT.

Депутат отметил, что такие политики, как Чубаров, «изжили свое политическое время», «а чтобы еще немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма».

«Они постоянно говорят о соблюдении прав человека в России и на территории Крыма, забывая о том, что сами пытаются попрать права россиян», — добавил Гемпель.

Заявление о выселении россиян с территории Крыма лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров сделал 10 марта. Он объявил, что все граждане РФ «будут обязаны выехать», посчитав это единственным вариантом развития событий на полуострове.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Чубарова «очередным бумажным украинским проектом» и «голосом из могилы», добавив, что «подобными заявлениями лидеры меджлиса пытаются оттянуть момент своей политической смерти».