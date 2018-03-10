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Киевские власти рассказали о решении по допуску Собчак в Крым

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Фото: ТАSS/Zuma/Jaap Arriens
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Решение о том, пересечет ли кандидат в президенты РФ Ксения Собчак крымскую границу, будут принимать сотрудники украинской погранслужбы, заявил помощник главы ведомства Олег Слободян, передает «РИА Новости» со ссылкой на УНН.

«Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы», — сказал Слободян.

На этой неделе марта Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через украинскую территорию. В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил недоумение, а спустя некоторое время Собчак внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

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