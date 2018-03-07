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Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Кандидат на пост президента России Ксения Собчак внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Поводом для этого стало посещение Собчак Крыма в 2014 году.  Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и старается принимать меры в отношении всех, кто посещает Крым, по его мнению, незаконно.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым», –– говорится на сайте.

6 марта Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через украинскую территорию. В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил недоумение.

«Законный въезд для ведения нелегитимной кампании на нелегитимных выборах на оккупированной территории — это точно шизофрения», –– написал глава МИДа в Twitter.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот. Власти Республики Крым, воспользовавшись конституционным правом на волеизъявление народа, приняли решение о проведении референдума. В результате более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к России.

Несмотря на это, Киев до сих пор считает полуостров своей территорией.

Сайт «Миротворец», по данным СМИ, связан с депутатом Верховной рады Антоном Геращенко. Ресурс публикует личные данные политиков, ополченцев Донбасса, журналистов, актеров, певцов и других деятелей культуры, которые не поддерживают украинское правительство, пришедшее к власти в результате переворота в стране.

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