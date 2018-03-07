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Пушкова удивил ответ Климкина на просьбу Собчак разрешить ей въезд в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сенатор Алексей Пушков выразил удивление реакции министра иностранных дел Украины Павла Климкина на просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак предоставить ей разрешение на въезд в Крым. Ответ украинского МИДа парламентарий прокомментировал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики назвал политической шизофренией просьбу Ксении Собчак разрешить ей въезд в Крым для проведения избирательной кампании.

«Ай да Климкин! Неожиданно жестко», — заметил Алексей Пушков.

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Ксения Собчак игнорирует Конституцию РФ, отказываясь признавать Крым российским. По его мнению, после таких действий Центризбиркому необходимо снять ее с выборов.

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