Пушкова удивил ответ Климкина на просьбу Собчак разрешить ей въезд в Крым

Сенатор Алексей Пушков выразил удивление реакции министра иностранных дел Украины Павла Климкина на просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак предоставить ей разрешение на въезд в Крым. Ответ украинского МИДа парламентарий прокомментировал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики назвал политической шизофренией просьбу Ксении Собчак разрешить ей въезд в Крым для проведения избирательной кампании.

«Ай да Климкин! Неожиданно жестко», — заметил Алексей Пушков.

Ай да Климкин! Неожиданно жестко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 7, 2018

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Ксения Собчак игнорирует Конституцию РФ, отказываясь признавать Крым российским. По его мнению, после таких действий Центризбиркому необходимо снять ее с выборов.