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Климкин увидел «политическую шизофрению» в просьбе Собчак о въезде в Крым

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Обращение Ксении Собчак в украинское посольство за разрешением на въезд в Крым глава МИД Украины Павел Климкин назвал политической шизофренией. Дипломат рассказал, что его все спрашивают «о Собчак и оккупированном Крыме».

По мнению главы украинского МИДа, законный въезд в Крым «для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов» — это политическая шизофрения. Об этом Климкин написал в Twitter.

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив», — отметил руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила о том, что обратилась с просьбой о разрешении въезда в Крым в посольство Украины в Москве. После этого власти Крыма отметили, что она, отказываясь признавать Крым российским, игнорирует Конституцию РФ и должна быть снята с выборов.

За время предвыборной кампании это уже не первый скандал вокруг кандидата Ксении Собчак. В ходе теледебатов кандидат от «Гражданской инициативы» облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского за то, что он несколько раз оскорбил ее. Спустя несколько дней на праздновании дня рождения Михаила Горбачева молодой человек облил Ксению Собчак водой с криком: «Это вам за Жириновского». Хулигана задержали, в отношении него возбудили административное дело.

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