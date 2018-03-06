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Собчак попросила у Украины разрешение на въезд в Крым

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въезд в Крым через украинскую территорию.

«Я уже направила письмо в посольство Украины. Мы сейчас ждем ответа. Если поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, я поеду», –– цитирует Собчак ТАСС.

При этом, по ее словам, в случае поездки на полуостров она обязательно пообщается с крымскими татарами.

«Я много получаю писем от крымских татар, я буду встречаться с ними и говорить о тех проблемах, с которыми они столкнулись», –– заявила Собчак.

Власти Крыма, в свою очередь, заявили, что своими действиями Собчак нарушает Конституцию и должна быть снята с выборов.

«Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек, который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает Конституции России, где Республика Крым и город федерального значения Севастополь определены как субъекты Российской Федерации», –– приводит «РИА Новости» слова вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Полуостров Крым снова вошел в состав России в 2014 году после проведенного референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией и вводит санкции против всех, кто въезжает в регион не через ее контрольно-пропускные пункты.

В случае незаконного, по мнению Киева, въезда в Крым уполномоченные органы могут запретить въезд на Украину на несколько лет.

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