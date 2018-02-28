На Украине предложили вернуть Крым с помощью троллейбусного маршрута

Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев рассказал о планах реализации «великого проекта по возвращению Крыма» Украине с помощью троллейбусов. Выступление чиновника опубликовано в Twitter.

«Я тут вместе с вами начинаю великий проект по возвращению Крыма», — заявил Воробьев, по словам которого жители полуострова должны «ощутить большой проект троллейбусного маршрута Геническ–Керчь».

Именно запуск троллейбусов поможет, по словам чиновника, продемонстрировать, что Украина является «единой державой».

Воробьев добавил, что вопрос запуска троллейбусного маршрута уже обсудил в Киеве и с региональными властями, и надеется на помощь государства в реализации проекта. В настоящее время в Геническе нет троллейбусного сообщения, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам состоявшегося на полуострове в марте 2014 года референдума.