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Украинец женился ради поездки в Крым

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Гражданин Украины был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым при попытке пересечь государственную границу. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, ранее задержанному был закрыт въезд на территорию России.

По данным пограничников, украинец уже бывал в Крыму, однако позже ему был закрыт въезд в страну до 2022 года из-за нарушения сроков пребывания на территории России. После этого мужчина дважды пытался пересечь границу на КПП «Перекоп» и «Армянск», но безрезультатно. Тогда украинец решил жениться, а после свадьбы взять фамилию жены и сменить документы. Однако, как сообщает Федеральное агентство новостей, в ходе проверки пограничники установили, что гражданин Украины является «невъездным», после чего его отправили обратно на территорию Украины.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ФСБ разработала новые основы пограничной политики.

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