Российские пограничники задержали пытавшегося попасть в Крым украинца

Российские пограничники задержали жителя Донецкой области Украины при попытке попасть в Крым незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского погрануправления ФСБ.

Инцидент произошел в районе Турецкого вала. 37-летний житель города Дружковка после того, как смог обойти пункт пропусков Украины, планировал аналогичным образом пересечь российскую границу. Он был задержан уже на территории России, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости».

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинца задержали в Крыму за надругательство над гербом и гимном РФ.