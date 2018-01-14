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Медики выявили причину психических расстройств украинцев

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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Минздрав Украины выяснил, что психические расстройства жителей страны в массе своей обусловлены употреблением алкоголя и наркотиков. Ведомство ссылается на свою статистику, согласно которой, в 2016 году к врачам по этим причинам обращались почти 700 тыс. человек, сообщает телеканал «Громадьске».

В Минздраве уточнили, что речь идет о таких заболеваниях, как амнестический синдром, психотическое расстройство, синдром зависимости.

Жители Украины также жалуются на травмы мозга или церебральной дисфункции — например, болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию. На третьем месте по частоте обращений — заболевания, связанные с умственной отсталостью. Следом идут пациенты, страдающие шизофренией, и люди с депрессиями, фобией и тревогой.

Ранее «Известия» сообщали, что Украина занимает первое место среди европейских государств по числу психических расстройств. Как следует из данных национального министерства социальной политики, этот показатель в стране превышает 3% от всего населения. Еще 2 млн украинских граждан ежегодно требует помощь психиатров. 

Также на Украине участились случаи вызовов полиции из-за русских песен в караоке либо из-за просмотра соседями российских телеканалов. Борьба с сепаратизмом в стране принимает гротескные образы, и чаще всего срабатывает «человеческий фактор», желание отомстить ближнему.

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