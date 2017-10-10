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Украина заняла первое место в Европе по числу психических расстройств

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Фото: Global Look Presse/GODONG/Pascal Deloch
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Украинское министерство социальной политики опубликовало данные о количестве граждан, страдающих психическими расстройствами. Согласно статистике ведомства, страна занимает первое место среди европейских государств с показателем более 3% населения, сообщается на сайте ведомства.

Еще 2 млн украинских граждан ежегодно требует помощь психиатров.

Министерство приводит также прогноз ВОЗ, которая ожидает, что к 2020 году психические расстройства займут войдут в пятерку самых частых заболеваний в мире.

Сообщение минсоцполитики опубликовано 10 октября, во Всемирный день психического здоровье, учрежденный ВОЗ в 1992 году, сообщает телеканал «Звезда».

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