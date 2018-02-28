Бороться с самостроем в Крыму будут с помощью космических технологий

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма планирует использовать технологии Роскосмоса в борьбе с нарушителями земельного законодательства. Этого не исключил глава Госкомрегистра Александр Спиридонов.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», бесшовное сплошное покрытие полуострова создано при помощи дистанционного зондирования земли. Геоснимок можно сравнить с кадастровой картой, и тогда информация о земельных участках Крыма будет получена в реальном времени.

Таким образом, полагает чиновник, данные геопортала можно будет использовать для борьбы с самовольным строительством. Портал дает возможность находить самострои и наблюдать за ходом их демонтажа.

Вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по организации совместной работы властей Крыма с Роскосмосом. Сейчас прорабатываются детали взаимодействия.

В конце декабря 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что отель-самострой демонтируют на набережной Алушты. В общей сложности там должны снести 21 постройку.