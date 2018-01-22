Свыше 50 самостроев снесли в Крыму за год

Более 50 крупных объектов незаконного строительства снесены в Крыму за прошедший год. Такие данные приводит министр строительства и архитектуры республики Сергей Кононов.

«В 2017 году начата процедура сноса 53 незаконных объектов, большинство из которых — капитальные объекты от двух до семи этажей», — приводит его слова ТАСС.

Одним из ярких примеров сноса самостроев стала расчистка плато горы Ай-Петри. После работ по ликвидации объектов незаконного строительства, которые проводились в туристической зоне с мая по октябрь, на плато осталось только одно кафе. Кроме того, незаконные объекты были снесены в Ялте, Алуште, Симферополе, Судаке, Евпатории, Саках, Джанкое и Керчи.