Эксперты спрогнозировали выход строительного сектора из рецессии

Сфера строительства полностью выйдет из кризиса уже во II квартале этого года, прогнозируют эксперты НИУ ВШЭ.

В исследовании «Основные итоги деятельности строительных организаций в IV квартале 2017 года» говорится, что вырастет и индекс предпринимательской уверенности девелоперов, который отражает степень оптимизма участников рынка относительно состояния экономики.

ИПУ в IV квартале 2017 года вырос на 0,5 процентного пункта по сравнению со II кварталом. Эксперты полагают, что по итогам 2018 года ИПУ вырастет на 11 процентных пунктов — до минус 4%, что в будущем может вывести индекс в положительную зону впервые с 2008 года.

Основным драйвером роста сектора станет жилищный сегмент, который начал процветать благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке. В 2017 году они опустились до 9–9,5%, свидетельствуют материалы Агентства ипотечного жилищного кредитования.

Подробнее — в материале «Известий»: Уверенность девелоперов выйдет из рецессии