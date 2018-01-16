Уверенность девелоперов выйдет из рецессии

Ставки по ипотеке, упавшие до исторического минимума, оживили рынок недвижимости. Эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют, что по итогам 2018 года индекс предпринимательской уверенности в строительстве - ключевой показатель настроения инвесторов - вырастет на 11 процентных пунктов - до минус 4%. Эта тенденция может в обозримом будущем вывести индекс в положительную зону, что произойдет впервые с 2008 года.

Сфера строительства полностью выйдет из кризиса уже во II квартале этого года. Вырастет и индекс предпринимательской уверенности девелоперов. Он пока еще находится в отрицательной зоне, но к началу этого года уже достиг -15%. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Основные итоги деятельности строительных организаций в IV квартале 2017 года», документ есть у «Известий». К концу 2018 года показатель доберется до -4%.

Индекс отражает степень оптимизма участников рынка относительно состояния экономики. ИПУ в IV квартале 2017 года вырос на 0,5 п.п. по сравнению со II кварталом.

— Строительство — очень специфический сектор. Он позже всех входит в кризис и позже всех из него выходит. Также в этой отрасли результат считается положительным, не когда индекс более нуля, а когда он превышает минус 4%. В этом году мы приблизимся к этой отметке, — уверен автор исследования, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В России ИПУ в строительстве с середины 1990-х находился в отрицательной зоне. Исключением был 2008 год, когда показатель составил 5%. Самое большое падение произошло в 1997 году — минус 60%. К нулю индекс приближался только до кризиса — в 2014 году.

В прошлом году увеличился средний уровень загрузки производственных мощностей в строительстве с 60 до 64%, что свидетельствует о повышении потенциала отрасли. В этом году основным драйвером роста сектора станет жилищный сегмент, который начал процветать благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке. Они в 2017 году опустились до 9–9,5%, свидетельствуют материалы Агентства ипотечного жилищного кредитования. Также девелоперы планируют увеличивать численность сотрудников, говорится в исследовании.

Строительная сфера может стать новым драйвером увеличения ВВП в целом, писали ранее «Известия». В РАН прогнозируют среднегодовой прирост этого сектора в 2021–2025 годах на уровне 5,1%. Затем развитие рынка несколько замедлится, но в 2018–2035 годах рост ввода новой недвижимости составит в среднем 4,2%. Вклад строительства в рост экономики в РАН ожидают на уровне 0,45–0,75 п.п.

В кризисные 2014–2016 годы строительная отрасль показывала отрицательную динамику. В Минэкономразвития ожидали роста в прошлом году на уровне 4,2%. Однако за 11 месяцев 2017 года строительство сократилось на 1,9%, говорится в материалах ведомства. Там «Известиям» сообщили, что данные за весь прошлый год Росстат опубликует после 25 января.

В пресс-службе Минстроя «Известиям» рассказали, что к 2025 году планируется увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн кв. м в год.

— Повышения спроса на жилье планируется достичь в первую очередь за счет развития системы ипотечного кредитования таким образом, чтобы ипотека стала доступной более чем для 50% семей. Это выведет Россию на уровень ведущих стран, — подчеркнули в ведомстве.

В прошлом году сектор сдерживал слабый спрос на строительные услуги, объяснил Георгий Остапкович из ВШЭ.

— В этом году планируется ряд законодательных изменений по части строительства. Они должны пойти на пользу. Например, произойдет переход от долевого строительства к банковскому сопровождению. Сейчас предприниматели держат «гроссмейстерскую паузу» и ждут, что будет дальше, — отметил он.

По мнению директора по бизнес-образованию факультета инженерного менеджмента РАНХиГС Олега Филиппова, ИПУ в строительстве к концу года может перейти даже в положительную область.

— Для этого нужен хороший платежеспособный спрос, инвестиционная привлекательность и кредиты по низким ставкам. Строительного бума не будет, но в ноль мы по индексу выйдем в этом году, а может, даже и вырастем до 1%, — спрогнозировал Олег Филиппов.

В докризисные времена рынок недвижимости рос по 18% в год. Чтобы сектор вернулся к подобным темпам, необходим тот самый строительный бум, а также снижение административных барьеров. Например, сейчас до сих пор сложно получить разрешение на строительство. В рейтинге Всемирного банка Doing business Россия по этому показателю находится на 115-м месте.