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Минстрой обяжет управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в законодательство, которые обяжут управляющие компании заранее предупреждать жильцов домов о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов. Текст соответствующего документа есть в распоряжении «Известий».

По новому законодательству управляющие компании будут обязаны за месяц информировать жильцов о повышении тарифов и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Кроме того, поправки регламентируют сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — пояснил представитель Минстроя.

Подробнее читайте  в эксклюзивном материале «Известий»:

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