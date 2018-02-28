Госсовет Крыма рассмотрит вопрос о переносе введения курортного сбора

Государственный совет Крыма рассмотрит в марте 2018 года перенос сроков введения курортного сбора в республике с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года. Об этом сообщает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского парламента Алексей Черняк.

Вопрос о переносе сроков введения сбора Госсовет должен был рассмотреть 28 февраля. По словам Черняка, перенос рассмотрения вопроса до мартовской сессии связан с обращением к крымскому Министерству финансов для уточнения соответствующих цифр в бюджете.

Во внесенном в парламент региона проекте закона о «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О введении курортного сбора» сообщается, что перенос сроков связан с формированием реестра операторов курортного сбора, а также внедрением системы учета плательщиков. Также решается вопрос с законодательным регулированием ответственности в случае отказа уплаты курортного сбора, сообщает «РИА Новости».

Закон о введении сбора Государственная ума приняла в июле 2017 года. Согласно документу, в период с 2018 по 2022 год будет введен экспериментальный режим сбора за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях с туристов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что решение о введении или отмене курортного сбора регионы должны принимать самостоятельно.